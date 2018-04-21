СМИ: Роналду использовал офшоры для невыплаты налогов

Футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду подозревается в финансовых махинациях при помощи офшорных компаний. Само использование офшоров не является противозаконной деятельностью до тех пор, пока выплачивается соответствующий налог. А португальца подозревают как раз в выплате лишь части налогов.

Известно, что для выведения своих финансовых средств он использовал организации, зарегистрированные в Люксембурге и на острове Джерси. Компании помогли португальцу выплатить лишь четыре процента от заработанных на рекламе 150 миллионов евро.

При этом примечательно, что в документах нигде не фигурирует имя Роналду, поскольку он для этих целей использует доверенное лицо. Однако, как сообщает Спортс.Ru со ссылкой на Football Leaks, именно футболист является единоличным владельцем собственности.

Напомним, что ранее португалец уже подозревался налоговыми службами Испании в том, что он скрывал свои реальные доходы и, тем самым, выплачивал лишь часть налогов. Испанские власти считают, что в общей сложности футболист "Реала" задолжал около 15 миллионов евро.