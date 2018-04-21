Трамп назвал иск демократов о "связях с Россией" хорошей новостью

Республиканцы ответят на иск демократов. Так американский президент Дональд Трамп прокомментировал дело, которое рассмотрит суд Нью-Йорка. Виновными в проигрыше Хиллари Клинтон демократы назначили Россию, окружение Трампа и Джулиана Ассанжа.

Комитет Демократической партии, оскандалившийся тем, что подыгрывал Хиллари Клинтон и притеснял ее соперника Берни Сандерса, теперь громче всех кричит "держи вора"! Украли у демократов, по их утверждениям, выборы, и преступников они уже, естественно, вычислили. В гражданском иске, поданном в суд Нью-Йорка, первой среди обвиняемых значится Россия.

"В 2015 и 2016 годах российские разведслужбы внедрились в компьютеры и телефонные системы комитета Демократической партии и добыли десятки тысяч документов и электронных писем. Россия затем использовала украденную информацию для продвижения своих интересов", — говорится в иске.

Изложенная в иске теория заговора поражает масштабом. Ведь в "невиданном предательстве" обвиняют главу предвыборного штаба Дональда Трампа Манафорта, сына президента, а также его зятя Джареда Кушнера. Кроме того, среди заговорщиков, по заявлению демократов, бизнесмен Арас Агаларов и его сын, певец Эмин Агаларов, а также Джуалиан Ассанж. Организации: WikiLeaks и российское ГРУ. Все вместе, утверждают истцы, строили козни Хиллари Клинтон, поэтому она проиграла. Дональд Трамп уже отреагировал в своем Twitter, напомнив, что после якобы случившегося взлома демкомитет не дал ФБР изучить серверы. Экспертизу делали частники.

"Только что услышал, что на штаб подали в суд демократы-обструкционисты. Это может быть хорошей новостью в том смысле, что мы теперь ответим относительно серверов Национального комитета Демпартии, которые они отказались передать ФБР", — написал президент.

Критики утверждают, что иском демократы хотят подогреть к себе интерес и подстегнуть пожертвования в партийную кассу перед выборами в Конгресс. Ведь спецпрокурор Мюллер еще не сделал выводы, а закончивший свое расследование комитет Конгресса по разведке признаков сговора команды Трампа и Москвы не нашел. На фоне очередных обвинений в адрес России в Вашингтоне прошла весенняя сессия МВФ, где санкции как инструмент стали одной из основных тем.

Пикантность ситуации придавало то, что санкции, торговые барьеры и другие протекционистские меры в неограниченных количествах принимают совсем неподалеку от здания МВФ, в Белом доме. И все последние действия администрации подрывают принципы свободной торговли, которые исповедуют МВФ и крупнейшие экономики — страны "Большой двадцатки".

Зримые последствия последнего раунда санкций — в составе нашей делегации нет главы банка ВТБ Андрея Костина, он попал в американский черный список. Экзотично, но именно политику обсуждали на полях сессии МВФ российский министр финансов Андрей Силуанов и его американский коллега Стивен Мнучин. Как следует из заявления американцев, затрагивалась тема КНДР, Украины, Сирии. Говорили, собственно, и о самих санкциях.

"Санкции стали сегодня одним из элементов воздействия: не нравится — получи санкции. Не надо политических договоренностей — получи санкции, как кнут, если не будешь следовать представлениям о проведении политических решений", — заявил Силуанов.

Односторонние американские санкции против одного из крупнейших мировых производителей алюминия - "Русала" - рикошетом ударили и по европейцам. Крайне недовольны немцы, им нужен российский алюминий, но теперь есть угроза, что и они попадут под американский пресс. Этот вопрос перед Трампом уже через неделю собирается поднять Ангела Меркель во время своего визита в Вашингтон.

"Такого рода санкции в отношении российских компаний ударяют и по союзникам США, которые безусловно хотят сохранения условий торговли своих предприятий. Уверен, что политические договоренности будут и все поймут, что разговор с помощью санкций неэффективен", — добавил министр финансов РФ.

Теперь это утверждение в Белом доме, вероятно, услышат из европейских столиц.