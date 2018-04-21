21 апреля 201809:47
Трамп обманул журналиста, чтобы попасть в список Forbes
Дональд Трамп обманул журналиста, чтобы попасть в список Forbes. Об истории, которая якобы произошла еще 30 лет назад, телеканалу CNN рассказал репортер Джонатан Гринберг.
По словам журналиста, в конце 80-х ему позвонил член руководства холдинга Трампа по имени Джон Бэррон, он постарался создать впечатление, будто состояние владельца группы компаний минимум на 100 миллионов больше, чем на самом деле.
Гринберг считает, что на самом деле ему звонил сам Дональд Трамп, который постарался изменить тембр голоса. Журналист сохранил аудиозапись разговора, передает телеканал "Россия 24".
Сейчас Forbes оценивает состояние президента США в 3 миллиарда и 100 миллионов долларов.
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