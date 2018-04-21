Пятнадцать детей отравились в кафе на востоке Украины

В городе Северодонецк Луганской области Украины после обеда в общественной столовой в больницу попали 15 детей. Врачи диагностировали у пострадавших разные по тяжести формы отравлений, пишет РИА Новости.

На данные момент стационарное лечение проходят 13 детей от десяти до 12 лет, причем двое — в реанимации. По предварительной информации, пострадавшие заражены стафилококковой инфекцией.

В пятницу дети участвовали в благотворительном мероприятии. Полиция расследует дело по статье "нарушение санитарных правил и норм".