Взрыв в Киеве разбудил жителей окрестных домов

В Киеве произошел взрыв на спортивной площадке во дворе у многоэтажных жилых домов. Он раздался утром в субботу, 21 апреля, в Днепровском районе украинской столицы. По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство.

В результате инцидента никто не пострадал, передает РИА Новости. О случившемся сообщил в полицию мужчина из одного из домов по улице Пожарского: по его словам, он услышал хлопок, похожий на взрыв. На место происшествия выехали профильные службы и следственно-оперативные группы. Взрывотехники обнаружили там детали самодельного взрывного устройства.