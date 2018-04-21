Россияне Зыков и Педан признаны звездами матча плей-офф АХЛ

В Американской хоккейной лиге стартовали матчи плей-офф. В первом матче серии между "Шарлотт Чекерс" и "Уилкс-Барре" была зафиксирована победа первых со счетом 3:2. В каждой из команд выступают россияне и оба по итогам поединка получили звезды.

22-летний нападающий "Шарлотт" Валентин Зыков один раз поразил ворота соперника, помог своему клубу одержать победу и получил вторую звезду, а защитник "Уилкс-Барре" Андрей Педан также отличился заброшенной шайбой и стал третьей звездой матча.

Напомним, что Зыков с 2016 года выступает за "Чекерс", который является фарм-клубом "Каролины Харрикейнс", периодически привлекаясь в основную команду. Педан же привлекается на игры "Питтсбург Пингвинз".