В Татарстане мужчина и девочка погибли под колесами поезда

В пятницу в Татарстане ребенок и мужчина погибли под колесами пассажирского поезда N23. 25-летний мужчина и 8-летняя девочка переходили пути в неположенном месте, пишет РИА Новости.

Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ выяснило, что погибшие шли в магазин. Предположительно, мужчина был пьян.

Машинист поезда не смог вовремя остановить состав с помощью экстренного торможения. Трагедия произошла в поселке "Октябрьский" Зеленодольского района.