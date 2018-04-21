Артем Дзюба готов раскошелиться на 5 млн рублей, чтобы сыграть против "Зенита"

Нападающий тульского "Арсенала" Артем Дзюба заявил, что готов заплатить сумму в пять миллионов рублей за то, чтобы получить возможность сыграть против "Зенита". Однако это только половина от той суммы, которая необходима для появления форварда на поле в матче 22 тура. Футболист рассчитывает, что оставшуюся часть требуемой суммы возьмет на себя "Арсенал".

Впрочем, руководители тульского клуба пока раздумывают над целесообразностью такой траты, сообщает "Советский спорт".

Напомним, что Дзюба находится в "Арсенале" в аренде. Футболист принадлежит питерскому "Зениту" и по условиям арендного соглашения не имеет права выступать против своей команды. Единственным исключением может быть выплата "сине-бело-голубым" десяти миллионов рублей.

Ранее аналогичную сумму "Зениту" заплатил еще один отданный в аренду игрок – Олег Шатов, который до конца сезона выступает в "Краснодаре". Полузащитник вышел на поле против "Зенита", забил гол, чем помог "Краснодару" одержать победу со счетом 2:1.