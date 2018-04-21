Пьяная компания устроила дебош и сбила человека в Архангельске. Видео

Житель Архангельска запечатлел на видео противостояние между группой молодых людей, сотрудниками охранного предприятия и примкнувшими к ним очевидцами – инцидент, попавший в объектив камеры мобильного телефона, произошел вечером в минувшую пятницу, 20 апреля.

По предварительной информации, компания молодежи попыталась устроить дебош в торгово-развлекательном центре. Буянов выставили на улицу, после чего конфликт перешел в новую фазу.

Возмутители спокойствия уселись в автомобиль Nissan Note и решили уехать, однако вызванные сотрудники группы быстрого реагирования частного охранного предприятия попытались им помешать.

Водитель Nissan и его спутники принялись "нарезать круги" по площадке, сломав дверь собственного авто об припаркованную "Газель" и сбив человека.

Им удалось вытолкать из салона охранников и скрыться на поврежденной машине, по дороге потеряв одну из девушек с заднего сиденья, решившую, судя по всему, добровольно расстаться с рисковыми приятелями.

Сообщается, что через некоторое время их задержали сотрудники полиции.