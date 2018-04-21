Завершился восьмилетний процесс демаркации латвийско-российской границы

В субботу завершилась демаркация государственной границы между Россией и Латвией, пишет ТАСС. Итоговые документы, разработка и подписание которых заняло восемь лет, начали работу. Пакет документов включает в себя демаркационную карту, описание линии границы, каталог координат и высот пограничных знаков и тд.

Министерство иностранных дел Латвии оценило сотрудничество латвийских и российских экспертов положительно. Правительства двух стран утвердили итоги работы демаркационной комиссии 16 января и 21 февраля этого года.

Граница между Россией и Латвией определена на протяжении 283,6 километров, установлено 648 пограничных знаков.