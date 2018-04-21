Путин призвал развивать институты прямой демократии

Владимир Путин поздравил глав и депутатов муниципальных образований, работников органов местного самоуправления с профессиональным праздником — Днем местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Президент напомнил, что институт местного самоуправления имеет исторические корни, уходящие в XVIII век, когда императрица Екатерина II утвердила так называемую Жалованную грамоту городам.

По словам Путина, в настоящее время на муниципалитеты возложена ответственность за социальное и экономическое развитие городов и поселков, совершенствование инфраструктуры, благоустройство территорий.

Президент призвал укреплять местное самоуправление и расширять его возможности, а также поддерживать общественные инициативы и вовлекать жителей в реализацию муниципальных проектов и программ. Именно такой подход, по словам президента, служит развитию гражданского общества и институтов прямой демократии.