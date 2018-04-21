Тема:
Обмен санкциями 7 минут назад
Такого не было даже в холодную войну: артистов Большого не пустили в США
В МИД России выразили сожаление в связи с отказом в выдаче американских виз прима-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру — первому солисту балетной труппы японцу Якопо Тисси. Их выступления были запланированы в Линкольн-центре в Нью-Йорке.
Срыв выступлений артистов Большого в российском МИДе называют новым печальным проявлением плачевной ситуации с выдачей в России американских виз, искусственно созданной властями США. Это ведет к значительным затруднениям в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей, говорят на Смоленской площади.
До такого не доходило даже во времена "холодной войны", подчеркивают в ведомстве: наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в отношениях между государствами. А гастроли артистов Большого театра, который в мире считают визитной карточкой России, как и выступления других российских творческих коллективов, неизменно находили самый теплый отклик широкой публики в США.
Озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, влиятельные силы США не останавливаются ни перед чем, отмечают на Смоленской площади. Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую народы США и России.
По мнению МИД РФ, в США стремятся окончательно отгородить американцев от россиян визовой стеной, и подобная политика Вашингтона может вызвать только сожаление. И вряд ли простые американцы скажут спасибо за то, что их лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России.
Ранее сообщалось, что из-за отказа в американских визах не смогли приехать на соревнования в начале апреля и российские борцы. В том случае американское посольство сослалось на нехватку сотрудников.
Ранее по теме
-
Министры финансов России и США обсудили санкции10 часов назад
-
Минздрав открестился от импортозамещения лекарств16 часов назад
-
"Аэрофлот" может отказаться от рейсов в США из-за визовой блокады18 часов назад
-
Ответ Вашингтону: Москва может объявить репатриацию доходов18 часов назад
-
США заявили, что не мешают "Аэрофлоту"19 часов назад
-
Санкции и Минск: уступок со стороны Москвы не будет21 час назад
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Дипломаты США ставят визы россиянам днем и ночью
- Санкции и аналоги лекарств: Минздрав тут не при чем
- Россиянам, пострадавшим от неадекватности Порошенко, помогут
- Трамп через "Твиттер" уронил цены на нефть
- Названы страны, наиболее привлекательные для получения гражданства
Самое читаемое
-
Таймырский разлом: из трещины в вечной мерзлоте запахло серой
- Эксперты: в кровь Юлии Скрипаль ввели яд британские спецслужбы
- Русский сорняк обанкротил американских фермеров
- Стая бездомных кошек чуть не растерзала старика и его пса. Видео
- 70-летний Борис Галкин показал новорожденную дочь. Видео
Авто.Вести.Ru
-
Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта "премиальных" Hyundai
- Власти одобрили подорожание водительских прав в 1,5 раза
- Концепт кроссовера Mercedes-Maybach GLS оказался не таким, как ожидалось
- Дональд Трамп получил новый лимузин-броневик (и никому не показал)
- В России стартовали продажи новой Toyota Camry
Экономика
-
Участники ОПЕК+ добились цели. Пора отменять сделку?
- Русский след? ЕС завернула британский план Brexit
- Минфин увеличил скупку валюты. У рубля нет шансов?
- Кто хочет заработать на проблемах "РусАла"?
- Популярные горнолыжные курорты для отдыха в мае
Недвижимость
-
Как организовать переезд и сколько это стоит
- Звезда "Папиных дочек" голодает из-за квартиры умершей матери
- 5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- В 30 новостройках Москвы квартиры не могут продать больше 5 лет
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые дерматологи никогда не делают со своей кожей
- Почему шоколад полезен не только для настроения, но и для здоровья
- Пищевое отравление: 7 продуктов, которых стоит избегать
- Бананы работают лучше, чем спортивные напитки
- Психопат или нет: 20 вопросов, чтобы это определить
- Солевой спрей при насморке: зачем он нужен и как его выбирать
Вести в 20.00
-
Наряды звезд на открытии ММКФ. Видео
- Пропали собака и жених Юлии Скрипаль
- Скандал вокруг кормления грудью в кафе
Москва 24
-
Напавший на ведущую "Эха" заявил, что не хотел ее убивать
- Воспитателей, напоивших детей растворителем, отстранили от работы
- Самолет Москва - Симферополь не смог вылететь из-за шмелей на борту
- У москвички в кафе пытались украсть маленького ребенка
- Агрессивный полицейский не поделил дорогу с водителем "Оки". Видео
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Week&Tick: "пакетные" поездки на фестивали и матчи по всему миру
- Зачем смартфону быстрая беспроводная зарядка?
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Похититель космической сурдокамеры сядет в камеру тюремную
- Тренировка к Параду Победы: в Кубинке репетируют фигуры высшего пилотажа
- В Щербинке дотла сгорел магазин фейерверков
- Прославленная лыжница Елена Вяльбе отмечает юбилей
- Робот в операционной: можно ли полностью заменить человека?
- "Библионочь", кинофестиваль и парад трамваев: куда отправиться в выходные
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Биотатуировка в виде родинки проявится на коже, если обнаружит рак
- Новый прибор поможет искать под завалами жертв стихийных бедствий и взрывов
- Спутники Марса образовались из-за удара астероида
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Ирина рассказала о предательстве Безрукова после смерти сына
- Вдова Евстигнеева родит молодому любовнику двойню
- Звезду российских сериалов выгоняют из элитной квартиры
- Бывший священник оставил на улице беременную жену и избил возлюбленную
Телеканал "Культура"
-
Умер культовый режиссер Милош Форман
- В Америке нашли картину Шагала, украденную 30 лет назад
- В NASA выпустили видеоролик, на котором можно в деталях рассмотреть поверхность Луны
- Андрей Звягинцев вошел в жюри Каннского кинофестиваля