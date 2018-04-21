Такого не было даже в холодную войну: артистов Большого не пустили в США

В МИД России выразили сожаление в связи с отказом в выдаче американских виз прима-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру — первому солисту балетной труппы японцу Якопо Тисси. Их выступления были запланированы в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Срыв выступлений артистов Большого в российском МИДе называют новым печальным проявлением плачевной ситуации с выдачей в России американских виз, искусственно созданной властями США. Это ведет к значительным затруднениям в поддержании деловых, культурных, спортивных и даже семейных связей, говорят на Смоленской площади.

До такого не доходило даже во времена "холодной войны", подчеркивают в ведомстве: наоборот, искусство, в том числе балет, всегда помогало лучше узнать и понять друг друга, растапливать лед недоверия, снижать напряженность в отношениях между государствами. А гастроли артистов Большого театра, который в мире считают визитной карточкой России, как и выступления других российских творческих коллективов, неизменно находили самый теплый отклик широкой публики в США.

Озабоченные тем, как бы посильнее надавить на Россию, влиятельные силы США не останавливаются ни перед чем, отмечают на Смоленской площади. Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую народы США и России.

По мнению МИД РФ, в США стремятся окончательно отгородить американцев от россиян визовой стеной, и подобная политика Вашингтона может вызвать только сожаление. И вряд ли простые американцы скажут спасибо за то, что их лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России.

Ранее сообщалось, что из-за отказа в американских визах не смогли приехать на соревнования в начале апреля и российские борцы. В том случае американское посольство сослалось на нехватку сотрудников.