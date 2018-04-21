Госдеп все же признал нарушения прав человека, коррупцию и цензуру на Украине

Российские политики прокомментировали RT доклад Госдепартамента США о нарушениях прав человека, коррупции и цензуре на Украине. Американцы пришли к выводу, что на Украине процветают преступления подобной направленности. В 2017 году в стране зафиксированы казни и пытки в Донбассе, незаконные аресты. Украинские судьи не имеют независимости, сказано в докладе.

США отмечают, что Украина широко использует цензуру и блокировку интернет-сайтов. Коррупция поразила украинское общество вплоть до правительства.

Власти Украины, считают в Госдепе, оставляют подавляющее большинство таких преступлений безнаказанными.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков удивлен, что США обратили внимание на украинские проблемы только сейчас. "Нарушение прав человека было ещё во времена, когда Крым находился в составе Украины. Коррупцию видно невооружённым глазом", — сказал Цеков.

Впрочем, уверен политик, доклад Госдепа не отменит поддержку США украинской стороны. "Американцы действуют по принципу: Порошенко — проходимец, но это наш проходимец", — заявил Цеков.

Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников сказал RT, что секрета в нарушении прав человека на Украине ни для кого нет. Но политическая целесообразность в США превалирует над правами человека, уверен Калашников.