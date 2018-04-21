Нину Дорошину не успели спасти, несмотря на крики и быстрый приезд скорой

В пресс-службе столичного Департамента культуры подтвердили информацию о смерти народной артистки РСФСР Нины Дорошиной. Она умерла в Москве на 84-м году жизни, передает ТАСС.

Нина Дорошина скончалась у себя дома, сообщает Mash. Причиной смерти было заболевание системы кровообращения.

Утром 21 апреля сосед Дорошиной услышал крики о помощи. Дверь в квартиру актрисы была открыта, сама она держалась за сердце и тяжело дышала.

Врачи приехали на вызов быстро, но спасти Нину Дорошину не смогли — через несколько минут она скончалась. Сообщается, что накануне к Дорошиной уже приезжала скорая, и также из-за проблем с сердцем, однако от госпитализации артистка отказалась.

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровске – ныне на его месте находятся Бабушкинский и Лосиноостровский районы Москвы. Она закончила Театральное училище имени Б. Щукина, а с 1981 года преподавала там сама. Играла в театре "Современник", на сцене которого дебютировала в 1958 году.

У Нины Дорошиной было более двух десятков ролей в кино, но всенародная любовь пришла к ней после главной роли в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" (1984). Она была награждена Орденом Почета в 2006 году и Орденом Дружбы в 2010 году.

Со своим первым мужем – актером Олегом Далем – Дорошина развелась. Со вторым супругом, мастером по свету в "Современнике" Владимиром Ишковым она прожила почти 20 лет вплоть до его смерти в 2004 году.