Собянин предупредил москвичей о шторме и посадил черемуху

Сергей Собянин предупредил москвичей об опасности штормового ветра. В своем микроблоге в Twitter он призвал горожан быть предельно внимательными и не находиться рядом с деревьями. И отметил, что столичные службы спасения приведены в полную готовность.

МЧС сообщает о штормовом предупреждении после 15:00 и порывах ветра до 25 м/с. Это реально опасно! Будьте предельно внимательны. Не находитесь рядом с деревьями. Службы спасения приведены в полную готовность. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 апреля 2018 г.

Мэр также поучаствовал в общегородском субботнике в жилом дворе района Орехово-Борисово Южное и вместе с его жителями посадил черемуху. По словам Собянина, благодаря москвичам город преображается после зимы.

"Спасибо вам огромное, вы делаете большое дело", — поблагодарил мэр пришедших на субботник.

Он добавил, что городские службы также чистят дворы, улицы, площади, высаживают деревья в парках скверах, передает РИА Новости.