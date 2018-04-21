КХЛ. Владелец "Йокерита" объявил об уходе из клуба

Владелец контрольного пакета акций клуба КХЛ "Йокерит" Харри Харкимо объявил о том, что он покидает клуб. По признанию функционера, который также является председателем правления клуба, он принял решение продать свою долю акций. Она составляет 51 процент.

"На протяжении 27 лет я управлял "Йокеритом" и теперь я считаю, что пора прощаться, — приводит слова финна ТАСС со ссылкой на IItalehti. – На данный момент мы ищем оптимальный вариант, который позволит клубу обрести нового достойного хозяина. На мой взгляд, нам удастся решить этот вопрос до начала следующего сезона".

При этом Харкимо не назвал сумму, за которую готов расстаться с контрольным пакетом акций. Отметим, что оставшаяся доля принадлежит российским бизнесменам Борису и Аркадию Ротенбергу, а также Геннадию Тимченко.