Американский Global Hawk провел разведку у северных рубежей России

Западные авиационные ресурсы зафиксировали длительный полет стратегического беспилотного летательного аппарата ВВС США RQ-4B Global Hawk у российских берегов в районе Баренцева моря. Согласно мониторинговым данным этих ресурсов, тяжелый американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии в пятницу, 20 апреля, и провел несколько часов вблизи Мурманской области.

На базу аппарат, способный вести разведку на территории противника на глубину несколько сотен километров, вернулся лишь под утро в субботу. Стратегические беспилотники Global Hawk могут находиться в воздухе до 30 часов и летать на высоте до 18 тысяч метров, передает "Интерфакс". Они регулярно используются для ведения разведки вблизи Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, побережья Крыма и Краснодарского края России, территорий самопровозглашенных народных республик ДНР и ЛНР на юго-востоке Украины.

По данным западных наблюдателей, перед началом ракетных ударов США, Британии и Франции по Сирии в ночь на 14 апреля этот же американский беспилотник с бортовым номером 10-2043 вел разведку вблизи территории Арабской Республики и расположенных на ее побережье российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в порту Тартус.