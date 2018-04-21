ООН ищет 97% от суммы, нужной для помощи Донбассу

Организация Объединенных Наций собрала только три процента от суммы, необходимой для оказания помощи жителям юго-востока Украины в 2108 году, пишет РИА Новости.

Как рассказал координатор гуманитарных программ ООН по Украине Нил Уолкер, всего требуется 187 миллионов долларов.

На брифинге Управления по координации гуманитарных вопросов Уолкер обратился к государствам-членам срочно собрать недостающие средства. Координатор призвал сделать это ради солидарности с нуждающимися на востоке Украины. Уолкер попросил враждующие стороны защищать мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.

Всего, по оценкам ООН, война на Украине затронула 4,4 миллиона человек.