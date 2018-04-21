НАТО хочет улучшить отношения с Россией, но обвиняет ее во всем подряд

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассчитывает на диалог с Россией, несмотря на то, что вести его сложно.

"С Россией тяжело вести диалог, однако это важно. НАТО не намерена изолировать Россию. Россия — наш сосед", — заявил он в интервью немецкой газете Die Welt.

При этом он раскритиковал Москву за наращивание военной мощи, поддержку режима в Сирии и вмешательство в выборы в других государствах. Но отметил, что для улучшений отношений с НАТО "Россия должна уважать международное право", передает РИА Новости.