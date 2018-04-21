Пляжный волейбол. Титул чемпионов Мирового тура разыграют две российские пары

В китайском Сямыне проходит очередной этап Мирового тура по пляжному волейболу среди мужчин. В полуфинальных поединках россияне Олег Стояновский и Игорь Величко обыграли своих соперников из Польши – Петра Кантора и Бартоша Лосяка. В двух сетах российские пляжники оказались сильнее со счетом 22:20, 21:17.

В финальной игре Стояновский/Величко встретятся с еще двумя представителями России – Вячеславом Красильниковым и Никитой Ляминым. Во втором полуфинале российская пара в трех сетах выиграла матч у бразильцев Алисона и Бруно Шмидта – 21:12, 11:21, 15:10.

Финал состоится в воскресенье, 22 апреля.