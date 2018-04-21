Путин приветствовал дельфийцев

Удачи пожелал президент РФ Владимир Путин участникам молодежных Дельфийских игр. Российский лидер в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил, что многим "дельфийцам" удалось реализовать свой потенциал и добиться успеха в различных областях искусства, а само начинание за минувшее время обогатилось яркими и интересными идеями.

Это должно вдохновить нынешних конкурсантов, передает ТАСС.

Семнадцатые молодежные Дельфийские игры России проходят во Владивостоке. В играх должны принять участие почти 1,5 тысячи человек. Конкурсная программа включает 31 номинацию в различных видах искусства, фестивальная программа — четыре.