Де Мистура призвал поддерживать форматы сирийского урегулирования

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о важности сочинского и астанинского форматов сирийского урегулирования, а также подключения к этому процессу площадки в Женеве.

Как сообщил де Мистура журналистам по итогам встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу в пятницу, чтобы успешно развивать сирийский диалог, необходимо поддерживать все три формата. "Поскольку именно совместно они будут выполнять наибольший объем задач", — подчеркнул спецпосланник генсека ООН.

Он ожидает, что как Астана, так и Сочи внесут вклад в женевский процесс. При этом, продолжил де Мистура, все три направления необходимо "оживить". Так, по его мнению, астанинский процесс следует сделать "более последовательным в деэскалации", работать над тем, чтобы обещания, данные в Сочи, стали реальностью, а затем все это использовать на переговорах в Женеве.

Беседу с министром обороны России спецпосланник генсека ООН оценил как очень полезную, "особенно после этой очень тяжелой недели". "Нам необходима не только военная деэскалация, но и политическая, и международная", — приводит слова де Мистуры "Интерфакс".

Спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии, находившийся с визитом в Москве, также провел переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.