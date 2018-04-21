Сердце Нины Дорошиной остановилось. С ней простятся в "Современнике"

Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной, умершей в ночь на 21 апреля после тяжелой и продолжительной болезни, пройдет в ее родном театре "Современник". Предположительно это будет во вторник, 24 апреля, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.

Нина Дорошина — незабываемая Надежда из фильма "Любовь и голуби" — скончалась у себя дома от остановки сердца. Об этом сообщается на сайте "Современника", на сцене которого актриса дебютировала в 1958 году. Ранее известие о смерти Нины Дорошиной на 84-м году жизни подтвердили в пресс-службе столичного Департамента культуры. Сосед услышал крик актрисы, вызвали скорую, но спасти ее не удалось, несмотря на оперативность медиков.

"Эта новость меня оглоушила. Даже не знаю, что сказать", — так в интервью радиостанции "Говорит Москва" отреагировал на известие о кончине актрисы режиссер ленты "Любовь и голуби" Владимир Меньшов.

По словам народного артиста России Сергея Юрского, также сыгравшего в этом фильме, именно Нина Дорошина была основой всей картины. Фильм, собственно, и "начался именно с Дорошиной", — рассказал он агентству ТАСС.

"Меньшов увидел ее в этой пьесе в театре "Современник", там шел одноименный спектакль. Дальнейшая задача состояла в том, чтобы подобрать актеров под Дорошину. Именно она — корень этого фильма, его основа, очень жаль, что такой актрисы не стало", — сказал Юрский.

По его словам, сам он, пересматривая картину "Любовь и голуби", всегда восхищается Дорошиной. При этом вне съемочной площадки они никогда не общались, и за 40 лет со времени съемок этой картины "так никогда больше и не встретились в работе".

Народный артист РСФСР Валентин Гафт, долгие годы работавший с Дорошиной в "Современнике", убежден: она была великой актрисой и замечательным человеком, и ее "никто никогда не должен забыть". По словам Гафта, услышать о кончине Дорошиной для него было "очень печально".

"Каждый день почти уносит (людей) в другой мир. Так устроена жизнь... тяжело", — признался Гафт.

Народный артист РСФСР Александр Михайлов, сыгравший в фильме "Любовь и голуби" Василия Кузякина, мужа Надежды-Дорошиной, назвал их совместную работу счастьем и "подарком судьбы", а ее смерть — своим личным горем.

"Скончалась великая актриса, — сказал он. — Легендарная актриса, уникальная актриса. Я имел счастье с ней сниматься, для меня это подарок судьбы, уникальная женщина. Мы с ней дружили, для меня это удар, огромный удар, для меня это очень личное".

Свои соболезнования в связи с кончиной Нины Дорошиной выразил народный артист РФ Евгений Стеблов, снимавшийся с ней в фильме "По семейным обстоятельствам". "Я только в одной картине с ней снимался, но знал ее как зритель. К тому же мы с ней одно училище закончили, преподавали там. Она много души отдавала своим воспитанникам. Была многолетней музой Олега Ефремова. В ее жизни это было очень важным этапом. Царство ей небесное", — сказал он изданию "Вечерняя Москва".

Нина Дорошина — актриса высшей категории, которая умела "присваивать себе совершенно органично какой-то придуманный характер". Об этом рассказала служившая вместе с Дорошиной в театре "Современник" актриса Алена Бабенко.

"Как-то она пришла на мой спектакль "Время женщин", я очень волновалась, она подошла ко мне и сказала: "Вот ты знаешь, кажется, как будто это не ты, а немножечко со стороны. Где-то ты как героиня существуешь, а где-то выходишь из образа, нужно научиться не выходить оттуда — быть внутри", — рассказала Бабенко.

По ее словам, это был ее единственный разговор с Дорошиной о профессии, и он для Бабенко "до сих пор как святыня".

Нина Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в городе Лосиноостровске – ныне на его месте находятся Бабушкинский и Лосиноостровский районы Москвы. Во время учебы в школе она занималась в театральном кружке, затем в театральном коллективе Клуба железнодорожников, которым руководила актриса Камерного театра Мария Львовская.

В 1956 году Дорошина закончила курс Бориса Захавы и Веры Львовой в Театральном училище имени Б. Щукина, где с 1981 года преподавала и сама. В 1956-1959 годах Дорошина работала в Театре-студии киноактера при киностудии "Мосфильм", а в 1959 году была принята в труппу московского театра "Современник", став одной из его ведущих актрис.

В кино Нина Дорошина дебютировала еще в 1955 году, будучи студенткой Щукинского училища, передает РИА Новости: она сыграла роль Нелли в мелодраме Михаила Калатозова "Первый эшелон". Всего у нее было более двух десятков ролей в кино, но всенародная любовь пришла к ней после главной роли в фильме Владимира Меньшова "Любовь и голуби" (1984).

Она была награждена Орденом Почета в 2006 году и Орденом Дружбы в 2010 году. В 2007 году Нина Дорошина стала лауреатом премии "Женское лицо года" за роль в спектакле "Заяц love story" и обладательницей Золотой звезды I степени в номинации "За профессионализм", присужденной фондом "Общественная награда".

Дорошина была замужем два раза. Со своим первым мужем – актером Олегом Далем – актриса развелась. Со вторым супругом, мастером по свету в "Современнике" Владимиром Ишковым она прожила почти 20 лет вплоть до его смерти в 2004 году.