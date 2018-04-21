СМИ: хоккеист СКА Яковлев перейдет в "Нью-Джерси"

Хоккеист питерского СКА и сборной России Егор Яковлев в ближайшее время подпишет соглашение с клубом Национальной хоккейной лиги "Нью-Джерси Дэвилз". Известно, что срок действующего контракта игрока со СКА истекает 30 апреля. Об этом сообщает "Спорт-экспресс".

Однако сам 26-летний спортсмен пока воздерживается от комментариев.

За свою карьеру Яковлев играл за "Ак Барс", "Локомотив" и СКА. За питерскую команду защитник выступает с 2015 года. За это время он принял участие в 150 играх и набрал 40 (14+26) очков за результативность.