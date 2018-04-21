"Реал" предложит Роналду контракт на 30 миллионов евро

Руководители мадридского "Реала" намерены сохранить у себя главного бомбардира команды Криштиану Роналду. Для этого они еще до предстоящего чемпионата мира-2018 готовы подписать с португальцем новый контракт на улучшенных условиях.

Однако условия коснутся исключительно финансовой стороны, в то время как срок соглашения останется неизменным и будет действовать до 2021 года, сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на испанское издание As. Боссы намерены увеличить зарплату Роналду до 30 миллионов евро в год, о чем сам Роналду уже оповещен.

Ранее сообщалось, что португальский игрок может покинуть клуб из-за того, что руководство мадридцев в лице президента Флорентино Переса не соглашалось повышать оклад звездного футболиста. Из-за этого между игроком и главой клуба возник конфликт.