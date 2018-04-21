Земан призвал коммунистов покаяться

Президент Чехии Милош Земан, выступая на съезде Коммунистической партии, призвал ее членов к покаянию за те преступления, которые были совершены в годы социализма.

Земан напомнил о жертвах коммунистического режима 1948-1989 годов и сказал, что Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) необходимо проанализировать свое прошлое, чего она до сих пор не сделала. Президент отметил, что покаяние – "это переход к нормальной жизни".

Он отметил, что в будущем хотел бы говорить о КПЧМ как о демократической партии. И сегодня желает, "чтобы мир двигался влево, но для этого требуется много работы".

Политик посетил съезд компартии впервые за 29 лет, прошедших после "бархатной революции", свергнувшей социализм. Земан вступил в компартию во время "Пражской весны" 1968 года, однако спустя два года его исключили "за воззрения, идущие вразрез с коммунистической идеологией", передает РИА Новости.