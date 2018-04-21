В Китае столкнулись "драконы": есть жертвы

На реке Таохуцзян в округе Гуйлинь Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая столкнулись "лодки-драконы", украшенные головами и хвостами этих мифических существ. Пять человек погибли, двое пострадали, десятки пропали без вести. Всего в воде оказались примерно 60 человек.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел во время подготовки к соревнованиям. Пропавших ищут, пострадавших госпитализировали.