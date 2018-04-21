Крымская делегация готова посетить Сирию

Делегация из Крыма готова посетить Сирию для проработки проектов экономического сотрудничества, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Выступая на конференции "Экономическое развитие Сирии", которая проходит в субботу в Ливадийском дворце в Ялте, он заявил, что крымские компании готовы поучаствовать в процессе восстановления экономики Сирии.

"Если будет добро от Сирийской Арабской Республики, при поддержке МИД РФ, правительства России мы были бы готовы организовать такой визит в САР, поделиться нашими возможностями, перспективами, оценить перспективы сотрудничества", – приводит слова Аксенова РИА Новости.

По его мнению, даже ряд уже намеченных направлений может дать новый толчок развитию экономических отношений Крыма и сирийского бизнеса.

Конференция "Экономическое развитие Сирии" проходит в рамках Ялтинского международного экономического форума – ежегодного делового мероприятия, проводимого в Крыму. В этом году форум проходит с 19 по 21 апреля. В конференции принимают участие представители властей и предприниматели Крыма, а также члены сирийской делегации во главе с министром экономики и внешней торговли Сирии Самером аль-Халилем.