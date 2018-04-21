В Армении схватили террористов, планировавших взорвать сотню бомб
В Армении объявлено о предотвращении серии терактов и задержании граждан, планировавших организовать на территории республики более сотни взрывов. По сообщению армянской Службы национальной безопасности (СНБ), преступное сообщество создали двое граждан Армении, связанные с осужденным оппозиционером Жирайром Сефиляном и группой "Сасна црер", захватившей в 2016 году здание патрульно-постовой службы в Ереване.
Сообщается, что преступники собирались устроить теракты, установив в местах общественного значения 100-150 самодельных взрывных устройств, управляемых дистанционно. В частности, планировались взрывы на площади Свободы в Ереване, в столичном торговом центре "Далма Гарден Молл" и развлекательном центре, под транспортными средствами и мостами, а также недалеко от жилых домов "для создания атмосферы страха и незаконного давления на органы государственной власти".
Согласно материалам дела, организаторы преступного сообщества изготовили и испытали взрывное устройство, а также попытались завербовать других лиц для реализации своих планов. В результате 19 обысков в квартирах и автомобилях отдельных лиц были обнаружены пороховые заряды, электронные детонаторы, фитили и другие элементы самодельных взрывных устройств.
Задержаны двое организаторов преступного сообщества и четверо их предполагаемых соучастников, передает РИА Новости. Следственное управление СНБ возбудило уголовное дело по статьям о создании преступного сообщества или участии в нем, подготовке теракта организованной группой, незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, изготовлении оружия организованной группой. Максимальное наказание по данным статьям — лишение свободы до 15 лет.
Ранее в СНБ Армении заявляли, что на основании анализа текущей обстановки сделали вывод о наличии в республике тенденций к росту террористических и радикальных проявлений.
Тем временем полиция Армении заявила о незаконности акций протеста в Ереване, организованных депутатом парламента Армении Николом Пашиняном против премьерства Сержа Саргсяна. Правоохранители призывают к прекращению незаконных собраний, передает "Интерфакс".
Заявлено, что в ходе этих акций были совершены как административные правонарушения, так и множество действий, содержащих признаки преступлений. В случае невыполнения требований о прекращении незаконных собраний полиция в соответствии с законом намерена разогнать эти собрания.
Премьер-министр Армении Серж Саргсян заявил, что обеспокоен продолжающимся развитием внутриполитической ситуации в республике, и призвал оппозиционного депутата Никола Пашиняна к политическому диалогу с целью избежать необратимых потерь. Сесть за стол переговоров, по словам премьера, необходимо немедленно.
Акции протеста сторонников Пашиняна продолжаются в Ереване с 13 апреля. Их участники выступают против назначения бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. С утра 21 апреля возглавляемые Пашиняном активисты начали перекрывать улицы для проезда автотранспорта в спальных районах Еревана.
В субботу, 21 апреля, полицейские уже задержали 84 активиста оппозиции, пытавшихся парализовать движение на улицах Еревана. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь полиции Ашот Агаронян.
Тем временем, вокалист американской рок-группы System of a Down Серж Танкян призвал участников акций протеста в Армении держаться подальше от терминологии "цветных революций", передает РИА Новости. Такая терминология, по словам музыканта, ассоциируется с противостоянием между Востоком и Западом.
"Мы ведем борьбу не для того, чтобы занять сторону Востока или Запада, а за справедливость и передовые изменения" — сказал Танкян.
Он призвал участников акции протеста конкретизировать свои требования — в частности, представить пакет реформ для искоренения несправедливостей, коррупции и загрязнения окружающей среды, — а также продолжить мирное сопротивление, избегая ловушек провокаторов.
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