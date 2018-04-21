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21 апреля 201814:21

Россия набрала первое очко в Кубке Федерации благодаря победе Павлюченковой

EPA

Теннисистка сборной России Анастасия Павлюченкова в первом матче Кубка Федерации одержала победу над латвийской соперницей Анастасией Севастовой (15 ракетка). Россиянка взяла верх по итогам трех сетов – 6:3, 2:6, 6:4. Для этого Павлюченковой (27) потребовался 1 час 53 минуты.

Благодаря этой победе сборная России набрала первый балл. Позже в одиночном противостоянии также встретятся 32 ракетка мира Екатерина Макарова и латышка Елена Остапенко, занимающая пятую строчку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Напомним, что победитель серии матчей сохранит свое место во второй Мировой группе в следующем сезоне. В то же время проигравший понизится до Европейско-африканской зоны.

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