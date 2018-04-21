КТО в Дербенте: силовики ищут боевиков и их пособников

В Дербентском районе и городе Дербент введен режим КТО. Как сообщил представитель оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане, особый режим начал действовать в 13:30.

По его словам, силовики ищут боевиков и их пособников. В период проведения КТО вплоть до особого распоряжения на указанной территории будет действовать ряд спецмер и ограничений, передает ТАСС.