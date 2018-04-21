Россия приветствует остановку ракетно-ядерной программы КНДР

Москва приветствует намерение Пхеньяна прекратить ракетно-ядерные испытание и рассчитывает на встречные адекватные шаги Сеула и Вашингтона. Как следствие — снижение военной активности в регионе и достижение взаимоприемлемых договоренностей с КНДР на межкорейском и американо-северокорейском саммитах, сообщает МИД РФ.

Во внешнеполитическом российском ведомстве также отметили, что ситуация согласно предложенной Россией и Китаем "дорожной карте" корейского урегулирования. Первый шаг — это взаимное замораживание военной деятельности в регионе, а также налаживание прямых контактов КНДР с США и Республикой Корея, второй – выход на многосторонние переговоры по комплексному решению всех проблем Корейского полуострова, включая ядерную.

Заявление председателя Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына о прекращении КНДР ядерных и ракетных испытаний с 21 апреля закреплено постановлением пленума ЦК ТПК от 20 апреля, передает "Интерфакс".