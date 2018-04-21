В Питере арестовали сторонников "Джебхат ан-Нусры"

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга в субботу санкционировал арест двоих граждан Киргизии, которые пытались уехать в Сирию, чтобы воевать в рядах международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы", запрещена в РФ).

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя объединенной пресс-службы городских судов Дарью Лебедеву, подозреваемые: 21-летний Маруфжон Исаков и 20-летний Камолиддин Азимжанов – арестованы на два месяца. Оба фигуранта против заключения под стражу не возражали.

На аресте настаивало следствие, ссылаясь на то, что у задержанных нет постоянного места жительства и регистрации в России, а документы о временной регистрации у обоих просрочены.

В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 1 декабря 2017 года по 17 апреля 2018 этого года подозреваемые нашли в Сирии пособника, который помог бы им вступить в "Джебхат ан-Нусру", отправили ему фото своих паспортов. Он же предложил Исакову и Азимжанову безопасный путь из России в Сирию и обещал посодействовать с доставкой на перевалочный пункт, а далее – с распределением в тренировочный лагерь боевиков.

Оба подозреваемых дали признательные показания. Против них возбуждено дело по признакам приготовления к участию в деятельности террористической организации.