Сешнс может уволиться вслед за Розенстайном

Глава министерства юстиции США генпрокурор Джефф Сешнс пригрозил администрации президента Дональда Трампа уйти в отставку. Сешнс озвучил это во время телефонного разговора с юридическим советником Белого дома Дональдом МакГаном.

Как рассказали источники издания Washington Post, генпрокурор связал окончательное решение с судьбой своего заместителя Рода Розенстайна. Если Трамп уволит Розенстайна, то свой пост покинет и Сешнс, пишет РИА Новости. Сешнсу не нравится, как президент обращается с Розенстайном, и он в течение нескольких месяцев выказывал свою озабоченность.

Розенстайн руководит расследованием предполагаемых связей Трампа с Россией. В свою очередь, для расследования замминистра назначил спецпрокурора Роберта Мюллера.