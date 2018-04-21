Виталий Мутко: строительные работы на "Самара Арене" завершены

Вице-президент Российской Федерации Виталий Мутко сообщил, что новый стадион в Самаре, строящийся к чемпионату мра-2018, практически готов. По его словам, все строительные работы завершены.

"На сегодняшний день могу с уверенностью сказать, что все строительные работы на "Самара Арене" окончены, — приводит слова Мутко ТАСС. – Однако несмотря на это до первого тестового матча предстоит еще много работы, которая связана с уборкой, маркировкой и навигацией на стадионе, после чего будет производиться запуск систем благоустройства, звука и видеонаблюдения. График работ довольно напряженный, однако в целом можно сказать, что арена готова".

"На мой взгляд, эта арена станет одной из трех лучших стадионов и надеюсь, что под стать ему будет соответствовать вся оставшаяся инфраструктура города, а также демонстрируемая игра "Крыльями Советов". 28 апреля здесь состоится первый тестовый матч, но он пройдет с ограниченной посещаемостью. Надеемся на понимание, что это пока лишь тестовый матч. После него будем ждать пожеланий, замечаний от людей".

Напомним, что тестовый поединок состоится в рамках 35-го тура Футбольной национальной лиги между "Крыльями Советов" и воронежским "Факелом".

На чемпионате мира самарская арена примет шесть игр. На групповом этапе сыграют Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания – Австралия (21 июня), Уругвай — Россия (25 июня), а также Сенегал – Колумбия (28 июня). В плей-офф в Самаре пройдет матч 1/8 и 1/4 финала.