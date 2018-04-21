Ликвидирован игиловец, планировавший взрывы и расстрелы в России

ФСБ РФ пресекла теракты в Ставрополе, которые готовил сторонник террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ, подозреваемый, присягнувший главарю ИГ Абу Бакру аль-Багдади, планировал теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств. Объектами атак должны были стать здания правительства Ставропольского края и регионального органа безопасности.

В субботу сотрудники ФСБ попытались задержать сторонника ИГ, однако он оказал вооруженное сопротивление, получил смертельные ранения и скончался. На месте задержания обнаружены обрез ружья 16-го калибра с боеприпасами к нему, нож-тесак, пакет с поражающими элементами в виде саморезов, пиленой арматуры и гвоздей, флаг ИГ, рукописный текст с присягой ее главарю, а также схемы расположения и подходов к зданиям региональных правительства и управления ФСБ. Проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее в субботу суд в Санкт-Петербурге санкционировал арест двоих граждан Киргизии, которые пытались уехать в Сирию, чтобы воевать в рядах международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).