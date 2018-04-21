Сборная России победила Чехию на юниорском чемпионате мира

В российских городах Магнитогорске и Челябинске продолжается юниорский чемпионат мира по хоккею. Ведомая Александром Зыбиным сборная России во втором поединке турнира одержала непростую победу над соперниками из национальной командой Чехии со счетом 3:2.

Счет в поединке открыли хоккеисты Чехии, когда заброшенной шайбой отметился Якуб Лауко. Однако во втором периоде российские юниоры смогли сначала отыграться благодаря шайбе Ивана Морозова, а в заключительной 20-минутке добыли победу – на 49 минуте Василий Подколзин вывел Россию вперед, а через четыре минуты Павел Дорофеев увеличил счет. Впрочем, последнее слово осталось за чехами, когда соперники сняли вратаря и за счет численного преимущества Войтех Стржондала установил окончательный счет – 3:2 в пользу сборной России.

В следующем поединке российские хоккеисты в борьбе за чистое лидерство в группе B встретятся с ровесниками из Финляндии. Матч состоится 22 апреля.