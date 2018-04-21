В Дагестане найдены две группы боевиков: есть убитые

В Дербенте в ходе спецоперации уничтожены боевики. Об этом сообщил источник в силовых структурах Дагестана. По его словам, при проверке одного из адресов по силовикам был открыт огонь. Завязалась перестрелка. Несколько боевиков уничтожены, передает ТАСС.

По данным "Интерфакса", сотрудники ФСБ и МВД Дагестана проводят спецоперацию в Дербенте, где в частном доме заблокирована еще одна группа членов бандподполья. По данным источника, штурм ведется в микрорайоне "Аэропорт". Боевики открыли стрельбу по силовикам, идет перестрелка.

Как сообщили в силовых структурах республики, предварительно, уничтожены четверо боевиков — трое в машине и один в блокированном доме.