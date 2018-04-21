Французские активисты заблокировали "главную тропу" нелегалов в Альпах

Главный путь нелегалов, перебирающихся из Италии во Францию, заблокировали правые активисты. Около сотни участников Generation identitaire (GI) поднялись на перевал Эшелль во французских Альпах в 7 километрах от границы.

Активисты (в основном французы) обещают не пропустить ни одного нелегала во Францию.

Представитель организации Роман Эспино раскритиковал власти за недостаток храбрости в миграционных вопросах, передает РИА Новости.

В Европе происходит самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис. По данным Международной организации по миграции (IOM), в 2017 году морским путем в Европу добралась 171 тысяча человек, из них 119 тысяч приняла Италия.

В 2016 году число в Европу прибыло 363 тысячи человек.