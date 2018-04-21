С Ниной Дорошиной простятся на "Другой сцене"

Прощание с народной артисткой РСФСР Ниной Дорошиной состоится, скорее всего, на "Другой сцене" московского театра "Современник" на Чистых прудах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра. Дело в том, что основное здание находится на капитальном ремонте. Прощание пройдет во вторник, 24 апреля, место похорон пока неизвестно.

Свои соболезнования с связи с кончиной Нины Дорошиной выразил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава правительства отметил, что она была одной из самых обаятельных актрис отечественного кинематографа, яркой звездой легендарного "Современника".

"Это большая утрата для близких, коллег, российской культуры. Для всех нас", — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте правительства РФ.

По мнению Медведева, Дорошина была по-настоящему уникальной актрисой: талантливой, страстной, темпераментной, способной создать любой образ. "Но главное — она умела не просто играть, а жить на сцене, тонко чувствовать роль, наполнять ее особой интонацией", — отметил премьер. Он добавил, что Нина Дорошина была внимательным, заботливым педагогом, воспитала не одно поколение артистов.

Соболезнования в связи с кончиной актрисы выразил также министр культуры РФ Владимир Мединский. Он отметил ее дар перевоплощения и блестяще сыгранную роль Надежды Кузякиной в фильме "Любовь и голуби". "В эту трудную минуту прошу родных, близких и коллег Нины Михайловны Дорошиной принять мои соболезнования, слова поддержки и участия. Светлая память о ней надолго останется с нами", — приводит "Интерфакс" слова министра, переданные журналистам пресс-службой ведомства.

Актриса Нина Дорошина скончалась на 84-м году жизни в ночь на 21 апреля у себя дома от остановки сердца. Сосед услышал крик женщины, вызвали скорую, но спасти ее не удалось, несмотря на оперативность медиков. В последние месяцы актриса жаловалась на проблемы с сердцем, летом 2017 года у нее отнялись ноги.

Свои соболезнования в связи с кончиной актрисы уже выразили режиссер ленты "Любовь и голуби" Владимир Меньшов, народные артисты России Сергей Юрский и Евгений Стеблов, народные артисты РСФСР Валентин Гафт и Александр Михайлов, а также актриса Алена Бабенко, служившая вместе с Дорошиной в "Современнике".