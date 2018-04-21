Буффон может сменить "Ювентус" на "Бока Хуниорс"

Знаменитый итальянский вратарь "Ювенутса" Джанлуиджи Буффон по окончании сезона может перебраться в Южную Америку, где его ждет аргентинская "Бока Хуниорс". Об этом сообщил главный тренер клуба Баррос Скелотто.

"Президент "Боки" подтвердил мне, что звонил Буффону о его мнении поработать с нами в Аргентине, — цитирует специалиста Чемпионат.Com со ссылкой на Radio Continental. – Была достигнута договоренность о повторном обсуждении после 17 мая. Если Джиджи завершит карьеру без победы в Лиге чемпионов, то мы можем дать ему возможность побороться за Кубок Либертадорес".

Однако сам Буффон ранее не исключал того, что по окончании близок к завершению карьеры. Срок его контракта истекает в июне 2018 года.