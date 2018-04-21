Орудовавший в Ленобласти насильник отсидит 14 лет и заплатит миллион

Суд приговорил 36-летнему серийного насильника из Молдавии к 14 годам колонии особого режима. Также осужденный выплатит пострадавшим компенсацию морального вреда в 1 миллион рублей, пишет РИА Новости.

Осенью 2017 года преступник, угрожая убийством, изнасиловал двух девушек 16 и 17 лет в Ленинградской области. Суд счел доказательства его вины полными и достаточными.

Ранее гражданин Молдавии уже отбывал срок за подобные преступления в России. После отбытия наказания мужчину депортировали. В Молдавии он сменил фамилию и вернулся в РФ.