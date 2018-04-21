Ильхам Алиев сформировал новый кабмин

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, избранный на выборах 11 апреля на четвертый срок, сформировал в субботу, 21 апреля, новый состав правительства страны. Премьер-министром республики распоряжением главы государства назначен Новруз Исмаил оглу Мамедов.

Ключевые министры кабмина сохранили свои места в новом правительстве. Так, министром внутренних дел вновь назначен Рамиль Идрис оглы Усубов, иностранных дел — Эльмар Магеррам оглы Мамедъяров, обороны — Закир Аскер оглы Гасанов, по чрезвычайным ситуациям — Кямаледдин Фаттах оглы Гейдаров, экономики — Шахин Абдулла оглы Мустафаев, передает ТАСС.

Прежний состав правительства Азербайджана, согласно Конституции страны, подал в отставку 18 апреля, после приведения Ильхама Алиева к присяге.

С победой на президентских выборах Алиева поздравил российский лидер Владимир Путин. В Баку после победы действующего главы государства всю ночь 12 апреля продолжались народные гуляния.