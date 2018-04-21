Шторм в Москве: дерево упало на людей

От весенней бури в Москве пострадали три человека. Сильный порыв ветра уронил на прохожих дерево на Сумской улице, пишет ТАСС. Трехмесячного ребенка доставили в Морозовскую больницу. Двое взрослых и младенец — в удовлетворительном состоянии. Всего из-за непогоды в столице пострадали 12 человек, уточняет "Интерфакс".

Столичный департамент транспорта призвал горожан отказаться от поездок на своих машинах и пересесть на автобусы и метро. Автовладельцев просят не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

ГУ МЧС по Москве сообщило о штормовом ветре до 25 м/с и резком понижении температуры воздуха. Ливни накроют всю Москву, а в ночь на воскресенье ожидаются мокрый снег и дождь.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что городские службы спасения приведены в полную готовность.

Парк Горького закрыли для посетителей из-за штормового предупреждения. Также поступила администрация ВДНХ. Стоимость всех билетов, купленных на 21 апреля, компенсируют.