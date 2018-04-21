21 апреля 201817:28
Столкновение "драконов": погибли 15 человек
Жертвами инцидента, произошедшего на реке Таохуацзян в Китае, стали 15 человек, еще двое числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал "Сина".
В ходе тренировок на реке столкнулись и опрокинулись две лодки в виде драконов для традиционных соревнований, которые проходят в день Праздника лета. В воде оказались 57 человек.
На место происшествия прибыли спасатели и полиция. Два человека госпитализированы, их здоровью ничто не угрожает. Правоохранительные органы выясняют причины инцидента.
Уже известно, что организаторы мероприятия не уведомили об этом местную полицию, два человека задержаны, передает РИА Новости.
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