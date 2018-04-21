Момент крушения самолета в Хакасии попал на видео

В сети размещены кадры авиакатастрофы, произошедшей в субботу, 21 апреля, неподалеку от населенного пункта Кайбалы в Алтайском районе Хакасии.

На записи видно, как легкомоторный самолет на небольшой высоте проходит в непосредственной близости от оператора и его спутников, после чего резко взмывает вверх, теряет скорость и в итоге падает в неглубокую реку.

Как сообщалось ранее, в результате инцидента погибли пилот и пассажир воздушного судна.

О причинах произошедшего пока не сообщается.