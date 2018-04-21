Башню ОКО второй раз за день проверяют на предмет задымления

Пожарные и спасатели проверяют информацию о задымлении на седьмом этаже башни ОКО в комплексе "Москва-Сити". Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения столичного главка МЧС РФ проверяют все этажи башни. Информации об эвакуации не поступало, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Это уже вторая проверка за день: ранее из-за информации о задымлении из башни ОКО эвакуировали более 300 человек. Эвакуация была проведена в целях безопасности после того, как в районе шестого этажа сработали противопожарные системы. В тот раз очага возгорания не обнаружили, пожарный расчет уехал, людям разрешили вернуться в здание после проверки.

ОКО — северная башня комплекса "Москва-Сити" высотой 260 метров, в ней 49 этажей. В башне располагаются почти 600 апартаментов площадью от 64 до 300 квадратных метров.