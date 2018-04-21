Рафаэль Надаль вышел в финал Monte-Carlo Masters

На проходящем в столице княжества Монако теннисном турнире Monte-Carlo Masters состоялся первый полуфинальный поединок. Испанец Рафаэль Надаль встречался с болгарином Григором Димитровым и переиграл своего оппонента в двух сетах. Первой ракетке мира для победы со счетом 6:4, 6:1 понадобилось провести на корте 1 час 36 минут.

Надаль стал первым финалистом турнира, действующим победителем которого он и является. Во втором полуфинале японский теннисист Кей Нисикори сыграет с представителем Германии Александром Зверевым.

Финал соревнования пройдет в воскресенье, 22 апреля.