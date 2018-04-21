Лондон цензурирует все британские статьи про Скрипалей

Британские СМИ не могут выпустить ни одной статьи по делу Скрипалей без санкции Совета по нацбезопасности Великобритании. Об этом заявил в интервью РБК посол РФ в Лондоне Александр Яковенко, сославшись на утечку информации.

Дипломат спросил у зарубежных журналистов, пытался ли кто-нибудь из них взять интервью у Юлии Скрипаль. В ответ они лишь "опускали свои взгляды, особенно британские СМИ". Дело в том, отметил Яковенко, что на всю информацию, которая касается Скрипалей, наложена цензура.

4 марта в Солсбери экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в причастности к инциденту Москву.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. По ее версии, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были похищены. На все предложения о сотрудничестве в расследовании происшествия Лондон отвечает отказом.

Пострадавшие на настоящий момент уже вышли из комы — Сергей Скрипаль, по информации больницы Солсбери, продолжает находиться в стационаре, его состояние улучшается, в то время как Юлия уже выписана.