Куба без Кастро: сотрудничество с Россией продолжается
Что даст России смены власти на Кубе? Об этом "Вести в субботу" поговорили с Херардо Пеньяльвером Порталем, чрезвычайным и полномочным послом Республики Куба в Российской Федерации.
- Люди старшего поколения в России помнят, что был Верховный совет, был Президиум Верховного совета. Что такое Государственный совет на Кубе? За что он отвечает?
- На Кубе Национальная Ассамблея народной власти – парламент — имеет две сессии, два периода.
- В году всего-навсего. А между ними Госсовет?
- Да. Он принимает все важные решения государства, декрет, международные договоры, назначает посла.
- Вас назначил Государственный совет?
- Конечно.
- Но вы при этом ходили в ЦК, я думаю?
- Нет, Государственный совет, конечно.
- В нем 19 мужчин и 12 женщин?
- И для нас это самая главная верховная власть государства.
- Государственный совет — это такой коллективный орган. Председателем Госсовета был Фидель Кастро, потом Рауль Кастро. Они как исторические фигуры воспринимались как главы государства. Сейчас это Мигель Диас-Канель Бермудес. Он президент Кубы или координатор Государственного совета?
- Фидель Кастро стоял во главе революции 50 лет. Он — единственный, другого такого нет. Когда Фидель заболел, Рауль Кастро 10 лет назад старался передать такой авторитет, который Фидель концентрировал. Это процесс мы называем процессом институционализации.
- Это было от Фиделя к Раулю. А сейчас — переход от Рауля к Диас-Канелю. Диас-Канель — президент страны или это координатор коллективного совета?
- Самые главные решения во внутренних делах, во внешней политике будет принимать Государственный совет или Совет правительства, или партия. Конечно, партия не управляет. Но это самая важная политическая сила.
- Стратегическое оружие Кубы, как сказал однажды Рауль Кастро.
- Конечно. И верховная власть общества и государства.
- Я слушал выступления Диаса-Канеля. Он сказал, что возглавлять процесс будет все-таки Рауль Кастро. Но в то же самое время Рауль Кастро сказал, что он остается первым секретарем ЦК партии, но через 5 лет Диас-Канель станет председателем Госсовета, Совета министров.
- Через три года. В 2021 году. Потому что съезды и конгрессы Коммунистической партии проходят каждые 5 лет. Следующий будет в 2021-м.
- То есть сейчас это все равно переходный период?
- Да. Старшее поколение вместе с новым поколением будут помогать. Рауль будет помогать. У него моральный авторитет.
- Очень интересно, что сам Рауль Кастро не стал избираться в Госсовет даже рядовым членом. Он просто вообще в этом смысле ушел. Но кабинет у него, кстати, ведь, по-моему, не в ЦК, а в Министерстве обороны остался? Каких реформ вы сейчас ждете? Сменился руководитель Государственного совета. На Кубе много что изменилось. Я часто там бываю. Мобильные телефоны уже никого не удивляют. Wi-Fi для граждан тоже есть. Что бы еще хотелось сейчас побыстрее изменить?
- Надо еще много изменить. Наш путь — социализм. Вы называете это реформами, мы называем это актуализацией экономической и социальной модели развития Кубы. А чтобы построить социализм, надо быть в области экономики, надо быть в области сельского хозяйства, в области высоких технологий. Надо увеличивать качество жизни человека. Потому что социализм не будет настоящим без качества жизни человека. Куба — маленький остров, слаборазвитая страна.
- С продолжительностью жизни, которой может завидовать многие европейские страны, замечу. Что в российско-кубинском экономическом сотрудничестве вы бы сейчас назвали главными проектами?
- Это современная электростанция. Огромная , с мощностью 1200 мегаватт.
- Это "Интер РАО"?
- "Интер РАО" и "Силовые машины" из Санкт-Петербурга. Мы будем делать целую программу в железнодорожной области. Это более 2 миллиардов долларов. Мы будем не только покупать локомотивы и вагоны, но и модернизировать целую нашу железнодорожную систему. В области транспорта — автобусы, грузовые машины. В области биотехнологий — биофарма. В области сельского хозяйства у нас есть программа, чтобы развивать цитрусовую промышленность. Это мы тоже сделаем с российскими предприятиями.
- И все это следствие очень интересного соглашения: долг в обмен инвестиций. То есть Россия простила долг. Но за это она получает гарантированные инвестиции в ряде отраслей кубинской промышленности, куда больше никого не пускают. Только россияне занимаются железными дорогами или, например, теплоэлектростанциями.
- Конечно. На Кубе мы работаем вместе более 55 лет. На Кубе есть и оборудование, и технологии. И наши кубинские инженеры и студенты, техники обучались в России. Высокий уровень политического диалога. Россия для Кубы — надежный и старый союзник, как и Куба для России. Разница в том, что Россия — великая держава, а Куба — маленькая слаборазвитая страна. Но, несмотря на это, мы построили не только взаимовыгодные отношения, но и дружественные отношения. Президент Путин разговаривал по телефону с нашим первым секретарем Раулем Кастро, с президентом Мигель Диасом. В этом разговоре мы подтвердили и президент Путин тоже стратегический характер наших отношений и их продолжение.
- Откуда у вас такой русский язык, что вы даже букву "з" умеете произносить, что испаноязычные люди обычно не умеют?
- Я жил в Москве 40 лет назад. Я ходил в кубинскую школу при посольстве, но мы утром изучали русский язык с русской учительницей, а вечером — испанский.
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